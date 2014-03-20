وزارة البيئة رائدة في تبني الاقتصاد الأخضر

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الوزارة تسعى لتحقيق الريادة في تبني نهج الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للتنسيق البيئي الذي عقد بديوان الوزارة بدبي، والذي ناقش خطط فرق العمل التي تعمل تحت اشراف اللجنة والتي من شأنها تطبيق القرارات والتوصيات التي تكفل حماية البيئة وتنميتها.

وتناول الاجتماع عرضاً لمتابعة سير عمل فرق العمل التابعة للجنة، حيث ناقشت الفرق انجازاتها ومستجدات العمل والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ الأعمال المناطة إليها، إلى جانب عرض خططها ومقترحاتها لعام 2014.

حضر الاجتماع كل من الدكتور سعد النميري مستشار الوزير، وعبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي ورؤساء فرق العمل.

إلى ذلك ناقش معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مع خوسيه غراتسيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والوفد المرافق له سبل التعاون المشتركة بما يحقق الاستفادة من إمكانيات وخبرات المنظمة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبيئية، وذلك بحضور المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وأكد خوسيه غراتسيانو أن منظمة الأغذية والزراعة تسعى إلى تقديم كل الدعم والامكانيات لدولة الإمارات.

من جانب آخر دعا المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد للحضور والمشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة الطاولة المستديرة عالية المستوى وذلك خلال "القمة العالمية حول النمو الأزرق والأمن الغذائي" والمقرر انعقادها خلال الفترة ما بين 22 - 25 إبريل 2014 في هولندا.