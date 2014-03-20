«عناية» ترفع التحمل في مستشفيات ميد كلينيك

قررت شركة عناية التي تقدم خدمات التأمين الصحي لكافة موظفي حكومة دبي رفع نسبة المشاركة في جميع مرافق مجموعة ميد كلينيك إلى 35% بدلا من 20% لجميع فئات الشبكة البلاتينية " كبار الشخصيات أو ب " لكافة الخدمات الطبية المقدمة من المجموعة باستثناء الأدوية اعتبارا من الأول من أبريل المقبل .

وتشمل مجموعة ميد كيلنيك 10 مستشفيات ومراكز صحية هي ميد كلينيك مستشفى المدينة ومستشفى ولكير وعيادة ميد كلينيك المرابع العربية وميد كلينيك الصفوح وعيادة ميد كلينيك ابن بطوطة وعيادة ميد كلينيك مردف وعيادة ميد كلينيك القصيص وعيادة ميد كلينيك حي السهول وعيادة ميد كلينيك دبي مول الطبية وميد كلينيك شارع الشاطئ .

وأوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة ان بعض مزودي الخدمة من المستشفيات تقوم برفع أسعارها سنويا وبنسب مرتفعة دون مبرر مما يؤدي إلى زيادة التكلفة سواء على البرنامج او المؤمن عليه.

وقال الدكتور حيدر ان برنامج عناية يقوم بالتفاوض مع هذه المستشفيات للاتفاق علي سعر مناسب للطرفين الا ان بعض المستشفيات تصر على الزيادة المطلوبة لعدم وجود معايير واضحة لسعر الخدمات الصحية المقدمة سابقا وخاصة قبل صدور قانون الضمان الصحي في امارة دبي (11 لسنة 2013).

وأوضح : قانون الضمان الصحي اعطى صلاحية اعتماد زيادة الاسعار إلى هيئة الصحة بعد صدوره وعليه ستتم مراجعة طلبات الزيادة المستقبلية من قبل ادارة التمويل الصحي بالهيئة ، لافتا الى ان قرار زيادة نسبة المشاركة إلى 35% بناء على توصية لجنة ادارة الضمان الصحي لموظفي حكومة دبي والمتمثلة في دائرة الموارد البشرية ، الدائرة المالية لحكومة دبي وهيئة الصحة.

اختيار

وأشار مدير ادارة التمويل الصحي الى ان هذا القرار يعطي المؤمن عليه حرية الاختيار بين زيارة هذه المؤسسة والمشاركة بنسبة اعلى او اختيار مؤسسة صحية اخرى ضمن الشبكات والمساهمة بنفس النسب المتعارف عليها 20% وهو افضل من استبعاد المجموعة بأكملها من شبكات عناية وخاصة انها تحتوي على 10 مرافق لتقديم الخدمة.

يشار الى ان تأمين عناية لا يشمل علاج الأسنان واللثة إذا كانت ناجمة عن حادث يقع بعد أول يوم من سريان العقد إذا لم يرد خلاف ذلك وجراحة التجميل والترميم ( بما في ذلك جراحة الأنف غير الضرورية طبيا) إلا إذا كانت ناجمة عن حادث يقع بعد أول يوم من سريان العقد ، وعلاج السمنة وإزالة الدهون وفقدان الشهية أو أي اضطرابات أخرى وجميع الأمراض المتعلقة بأمراض أو تشوهات خلقية والأمراض النفسية والتخلف العقلي وكل العلاجات والفحوصات المخبرية المتعلقة بالأمراض التناسلية واضطرابات الجهاز التناسلي لدى الذكور والإناث والعجز الجنسي والقصور وعدم الانتصاب والبرود الجنسي وتكيس المبيض وأورام الرحم ومشاكل ومخالفات دورة الطمث.