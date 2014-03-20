افتتاح معرض العين الزراعي الدولي

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية صباح أمس، معرض العين الزراعي الدولي 2014 ، والذي تنظمه بلدية مدينة العين بالتعاون مع شركة بافاريا العالمية للمعارض والمؤتمرات وشركة سبوت لايت لتنظيم الفعاليات، ويستمر لمدة أربعة أيام، ضمن فعاليات مسابقة أجمل حديقة في إمارة أبوظبي .

شهد الافتتاح الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، والعقيد حمد عجلان العميمي مدير مديرية شرطة العين، وإيهاب حمودة سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى الدولة، وطارق بالطيب سفير الجمهورية التونسية وجريس برينسيسة سفيرة الفلبين لدى الدولة، زايد عبد العزيز الشامسي المستشار في ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري في ابوظبي وحمد بن سلطان الدرمكي وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة والمديرين التنفيذيين ومديري الادارات ببلدية مدينة العين.

الأمن الغذائي

وأكد الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية أن إقامة هذا المعرض يكتسب أهمية كبيرة، كون القطاع الزراعي يعد ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في الدولة، وجهود بلدية مدينة العين، والتي تعتبر بدورها منبثقة من رؤية القيادة الحكيمة لإمارة أبوظبي، ترمي إلى تعزيز القطاع الزراعي وتقديم كل السبل الكفيلة بتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واضاف يعكس المعرض إحدى أهم أولويات البلدية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة المزارعين والارتقاء بوعي أصحاب المزارع وتعريفهم بأفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا الزراعية، ورفع مكانة المنتج الزراعي المحلي وتحسين جودته ونوعيته.

رعاية الزراعة

كما اشار الدكتور المهندس عصمت دياب مدير عام شركة بافاريا العالمية للمعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث، إلى أن القطاع الزراعي في دولة الامارات، يعد احد الصور المشرقة للتقدم الحضاري والاقتصادي الذى تعيشه الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله .

وأوضح دياب أن المعرض يقام على مساحة 2400 متر مربع، ومشاركة واسعة تضم، بلدية مدينة العين وعدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة.

تطور إنتاج التمور

وكشف المهندس ظافر عايض الأحباي، رئيس مجلس إدارة الفوعة لإنتاج التمور، ان الشركة حققت في العام 20013 قرابة 200 مليون درهم ارباحا صافية ،نتيجة توريد وتصدير التمور المحلية من مزارع المواطنين، قياسا على ارباح العام 2012 والتي بلغت 143 مليون درهم ،و ان الشركة تسلمت من المزارعين المواطنين 113 الف طن، قياسا على انتاج العام 2007 والذي بلغ 75 الف طن.

زراعة ذكية

أشار محمد جلال الريس، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز ابوظبي للرقابة، نركز خلال مشاركتنا في المعرض على استقطاب أكبر عدد من الزوار والمشاركين لتعريفهم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2014 التي وصل الجهاز للمرحلة النهائية من منافساتها، وحث الجمهور على التصويت لصالح الجهاز للفوز بالجائزة لما يمثله ذلك من إنجاز كبير لإمارة أبوظبي خاصة وأن المشروع الذي يتقدم الجهاز به في المنافسات يتمحور حول "الزراعة الذكية".