«أم القيوين الخيرية» تسلم الهلال الأحمر209 آلاف درهم

سلم الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس ادارة جمعية ام القيوين الخيرية ناصر بن حضيبه مدير فرع هيئة الهلال الاحمر بأم القيوين شيكاً بقيمة 209 آلاف درهم لمساعدة اللاجئين السوريين ضمن الحملة الانسانية التي ترعاها هيئة الهلال الاحمر بعنوان ( قلوبنا مع أهل الشام) لمساعدة اللاجئين السوريين الذين يعانون ظروفا صعبة.

وأشاد بالدعم والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وأصحاب السمو حكام الامارات للجمعيات الخيرية والعمل على تسخير كافة الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مثمنا توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين ودعم سموه المتواصل للجمعية لتقديم افضل الخدمات للمحتاجين ومساعدة المتضررين والوقوف على احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال عقد الجمعية العمومية لجمعية أم القيوين الخيرية مساء امس بمقر الجمعية اجتماعها السنوي العادي برئاسة الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس ادارة الجمعية وحضور اعضاء مجلس الادارة والنصاب القانوني من اعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة الى مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والذي تم خلاله الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة من جميع الاعضاء واعتماده والتصديق عليه، وقبل بدء الاجتماع.

من جهته عرض محمد ابراهيم حميد مدير الجمعية الخيرية التقرير الاداري السنوي للجمعية للسنة المنتهية لمجلس الادارة وأنشطتها خلال العام الماضي والمحاور والفئات المختلفة التي توليها الجمعية الاهتمام والدعم والرعاية بالإضافة الى عرض الانشطة والبرامج التي نفذتها الجمعية خلال العام الماضي، كما عرض التقرير المالي للسنة الماضية الذي شمل بيانات بكافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال العام الماضي. وفي ختام الاجتماع اعتمد المجلس الحساب الختامي للسنة المالية نفسها واختار مراقبا لحسابات الجمعية.