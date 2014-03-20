المزينة يستعرض التطبيقات الذكية للجنة تأمين الفعاليات

استعرض اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، التطبيقات الذكية للجنة تأمين الفعاليات في الإمارة، وذلك استجابة لمبادرة "مدينة دبي الذكية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضر الاجتماع العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد عبد الله خليفة المري، مدير إدارة امن وحماية الشخصيات المنسق العام للجنة.

وشدد المزينة على أهمية إنجاز هذا المشروع بأقصى سرعة ممكنة، داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين فريق العمل لضمان تحقيق أفضل النتائج وإطلاق النسخة الهاتفية الذكية لموقع لجنة تأمين الفعاليات، لتوفير خدماتها لممثلي الدوائر الحكومية في اللجنة وللجمهور والباحثين عن معلومات الفعاليات المهمة في إمارة دبي.

وقام العقيد عبد الله خليفة بتقديم عرض للخدمات الهاتفية الذكية للجنة تأمين الفعاليات، منها أخبار الفعاليات والمعلومات المتعلقة بها، مثل خطوط السير والإرشادات العامة، كذلك الملاحظات والشكاوى وآلية الاتصال باللجنة.

وأبدى القائد العام لشرطة دبي بعض الملاحظات على التطبيق قبل اعتماده، منها تعديل نظام خطوط السير وربطه بتصاريح الدخول للفعالية وتصاريح المواقف بحيث يمكن للمستخدم أثناء استخدامه للتطبيق معرفة الطريق إلى الفعالية، وأين يوجد مكانه فيها، كما وجه باستخدام أساليب تفاعلية أكثر مع الجمهور للحصول على اكبر قدر من المعلومات. الجدير بالذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي.