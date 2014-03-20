أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الطاهر

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، ومعالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة، وجمعة الماجد رئيس مؤسسة جمعة الماجد للثقافة والتراث، واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، حفل العشاء الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء أمس، لمناسبة زفاف عمار محمد حسن الطاهر، الموظف في دائرة التشريفات والضيافة في دبي الى كريمة علي شاهين الطاهر.

كما شهد الحفل عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وزملاء وأصدقاء العريس.

منصور بن محمد يحضر أفراح الحجي والحبتور

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل العشاء الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء أمس لزفاف أحمد راشد الحجي إلى كريمة محمد بن خليفة الحبتور.

حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين وأقارب وأهل العروسين.