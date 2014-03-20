بالفيديو إسلام حفنى يقدم”رسالة للرئيس”

طرح اليوم المطرب والملحن إسلام حفنى كليب أحدث أغنياته “رسالة للرئيس”،وهى من كلمات الشاعر عمرو حسن،وإخراج إسماعيل محمد إسماعيل.

> وتقول كلمات الأغنية فخامة جناب الرئيس اللي ناوي /يكون فوق كتافنا بحب وسلام /عشان تبقى ريّس ونرضى بحكمك /ياريت تبقي عارف خلاصة الكلام

> والخلاصة اننا /عاوزين رئيس يشبهلنا /يعني دريان بالغلابة ف الشوارع والحارات /باللي مش لاقيين مساكن واللي ناموا ع البلاط /باللي ساكت واللي راضي واللي ماشي عالصراط /واللي لو ترفع هدومه تلقى عُصي وخرزانات.

> وتأتى الأغنية توافقا مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة ا لقادمة.

> يذكر ان الموا صفات المطلوبة فى الرئيس القادم ،و قد سبق وتناولها فريق بلاك تيما بأغنية “لو بقيت رئيس جكمهورية”،وكذلك فريق كاريوكى وأغنيتهم “مطلوب زعيم”،كما كتب وأنتج نصر محروس أغنية “عايزينك”للمطالبة المشير السيسى بالترشح للرئاسة،وغناها كل من بهاء سلطان،دياب،سومة،توبا،ونبيل.

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