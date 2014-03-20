أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو إسلام حفنى يقدم”رسالة للرئيس”

Google+ Print
بالفيديو إسلام حفنى يقدم”رسالة للرئيس” بالفيديو إسلام حفنى يقدم”رسالة للرئيس”

طرح اليوم المطرب والملحن إسلام حفنى كليب أحدث أغنياته “رسالة للرئيس”،وهى من كلمات الشاعر عمرو حسن،وإخراج إسماعيل محمد إسماعيل.
> وتقول كلمات الأغنية فخامة جناب الرئيس اللي ناوي /يكون فوق كتافنا بحب وسلام /عشان تبقى ريّس ونرضى بحكمك /ياريت تبقي عارف خلاصة الكلام
> والخلاصة اننا /عاوزين رئيس يشبهلنا /يعني دريان بالغلابة ف الشوارع والحارات /باللي مش لاقيين مساكن واللي ناموا ع البلاط /باللي ساكت واللي راضي واللي ماشي عالصراط /واللي لو ترفع هدومه تلقى عُصي وخرزانات.
> وتأتى الأغنية توافقا مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة ا لقادمة.
> يذكر ان الموا صفات المطلوبة فى الرئيس القادم ،و قد سبق وتناولها فريق بلاك تيما بأغنية “لو بقيت رئيس جكمهورية”،وكذلك فريق كاريوكى وأغنيتهم “مطلوب زعيم”،كما كتب وأنتج نصر محروس أغنية “عايزينك”للمطالبة المشير السيسى بالترشح للرئاسة،وغناها كل من بهاء سلطان،دياب،سومة،توبا،ونبيل.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”