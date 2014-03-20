الداخلية: ضبط 74 من مثيري الشغب خلال مظاهرات الإخوان اليوم

قالت وزارة الداخلية في بيان لها ، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة، أحبطت كافة التهديدات الإخوانية من خلال إنتشار أمنى فعال بالشارع المصرى الذى شهد اليوم إستقراراً بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بإستثناء محاولات محدودة لإثارة الشغب بجامعات القاهرة والأزهر والإسكندرية وتم التعامل معها وتفريق مثيرى الشغب وضبط 24 منهم .

و أضاف البيان ، علي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ، من ناحية أخرى تعاملت الأجهزة الأمنية مع عناصر إخوانية قامت بمحاولة تعطيل خط السكة الحديد بمحافظة بنى سويف والإشتباك مع الأهالى ، وتمكنت من الفصل بينهم وتفريقهم وضبط 14 من مثيرى الشغب .

و تابع البيان ، “كما تعاملت الأجهزة الأمنية مع بعض العناصر الإخوانية بالمطرية والذين قاموا بإطلاق الطلقات الحية والخرطوش تجاه قوات الشرطة والأهالى وأسفر ذلك عن إصابة 5 من رجال الشرطة ” 4 ضابط – فرد ” بأعيرة خرطوش ، وتمكنت من تفريقهم وضبط 2 منهم بحوزة أحدهما فرد خرطوش وعشرون طلقة “.

كما تصدت الأجهزة الأمنية لمحاولات قطع الطرق وإثارة الشغب ببعض المحافظات وتمكنت من ضبط 34 منهم بمحافظات ” البحيرة – دمياط – الشرقية – أسيوط ” ، هذا وقد تم نشر الأقوال والدوريات الأمنية بالشوارع والميادين بمختلف المحافظات للمتابعة والتعامل الفورى مع ما يستجد من أحداث .