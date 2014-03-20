ضبط 5 أشخاص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية

ألقت مساء اليوم، قوات أمن المنوفية القبض على 5 من المنتمين لجماعة اﻹخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى خلال فض مسيرة بمدينة السادات مناهضة للجيش والشرطة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث السادات يفيد بتجمع العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان بالمنطقة الثامنة بالمدينة مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتمكنت من فض المسيرة وإلقاء القبض على كل من احمد ياسين عبد الستار وجاد زهران جاد ومحمود عمر عطية وأسامة عبد الرافع ومحمد زكريا خليل وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5841 ادارى السادات لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .