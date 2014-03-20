ضبط 5 أشخاص عقب فض مسيرة لأنصار جماعة الإخوان بالمنوفية

ألقت مساء اليوم، قوات أمن المنوفية، القبض على 5 من المنتمين لجماعة اﻹخوان، خلال فض مسيرة بمدينة السادات مناهضة للجيش والشرطة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث السادات، يفيد بتجمع العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان بالمنطقة الثامنة بالمدينة، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتمكنت من فض المسيرة، وإلقاء القبض على كل من أحمد ياسين عبد الستار، وجاد زهران جاد، ومحمود عمر عطية، وأسامة عبد الرافع، ومحمد زكريا خليل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة .