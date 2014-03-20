أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت – فان بيرسي.. هاتريك

Google+ Print
انتهت – فان بيرسي.. هاتريك انتهت – فان بيرسي.. هاتريك

عاد مانشستر يونايتد للحياة، بعدما سجل روبن فان بيرسي هاتريك في مرمى أوليمبياكوس في ليلة الأبطال.

في البداية، القائم الأيمن رد فرصة ذهبية لمانشستر يونايتد لهز شباك أوليمبياكوس في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

ثم جاء فان بيرسي وحصد ركلة جزاء وسجلها بنفسه في الشباك.

وأحرز فان بيرسي الهدف الثاني من هدية وصلته موقعة من واين روني النجم صاحب المجهود الذي لا ينضب.

ومع الدقيقة 51، حصل يونايتد على ركلة حرة.. ركض روني وتركها لينفذها فان بيرسي بقدمه اليسرى في الشباك بشكل رائع.

يونايتد كان يحتاج لمجهود كبير حتى يعود بعدما خسر ذهابا في اليونان بهدفين نظيفين.

ويعول يونايتد كثيرا على جهود نجمه الويلزي المخضرم ريان جيجز الذي يظهر في التشكيل الأساسي، مرافقا مايكل كاريك في وسط الملعب وأنطونيو فالنسيا.

الهدف الأول ليونايتد:

ويمكنكم متابعة مع FilGoal.com التغطية الحية المباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وأوليمبياكوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أرض أولد ترافورد.

للتعرف على التشكيل واللحظات الحية المباشرة للمباراة بالضغط على هذا الرابط..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع