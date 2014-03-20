انتهت – فان بيرسي.. هاتريك

عاد مانشستر يونايتد للحياة، بعدما سجل روبن فان بيرسي هاتريك في مرمى أوليمبياكوس في ليلة الأبطال.

في البداية، القائم الأيمن رد فرصة ذهبية لمانشستر يونايتد لهز شباك أوليمبياكوس في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

ثم جاء فان بيرسي وحصد ركلة جزاء وسجلها بنفسه في الشباك.

وأحرز فان بيرسي الهدف الثاني من هدية وصلته موقعة من واين روني النجم صاحب المجهود الذي لا ينضب.

ومع الدقيقة 51، حصل يونايتد على ركلة حرة.. ركض روني وتركها لينفذها فان بيرسي بقدمه اليسرى في الشباك بشكل رائع.

يونايتد كان يحتاج لمجهود كبير حتى يعود بعدما خسر ذهابا في اليونان بهدفين نظيفين.

ويعول يونايتد كثيرا على جهود نجمه الويلزي المخضرم ريان جيجز الذي يظهر في التشكيل الأساسي، مرافقا مايكل كاريك في وسط الملعب وأنطونيو فالنسيا.

الهدف الأول ليونايتد:

ويمكنكم متابعة مع FilGoal.com التغطية الحية المباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وأوليمبياكوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أرض أولد ترافورد.

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