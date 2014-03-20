برشلونة يبدأ الاستعداد للكلاسيكو بتحية مارك بارترا

برشلونة، (إفي): عاد فريق برشلونة اليوم للمران عقب حصة التعافي التي حصل عليها الاثنين وراحة أمس الثلاثاء وذلك للاستعداد لمباراة كلاسيكو الليجا الهامة الأحد المقبل أمام ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يشارك المدافع كارليس بويول في المران الجماعي حيث قام بتدريبات خاصة، فضلا عن غياب المصابين إيساك كوينكا وجوناثان دوس سانتوس.

وقاد المدير الفني للفريق، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو المران وتحت إمرته 22 لاعبا من الفريق الأول بجانب الشباب باتريك وبانجاك وسيرجي جوميز وساندرو ودينيس وجريمالدو وروس وكوريديرا.

وقبل بدء المران قام لاعبو الفريق بتحية المدافع مارك بارترا الذي مدد تعاقده مؤخرا مع النادي الكتالوني حتى 2017.

ويخوض الفريق غدا مرانا صباحيا مغلقا ثم يمثل "مايسترو" خط الوسط أندريس إنييستا في مؤتمر صحفي أمام وسائل الاعلام.

ويعتلي ريال مدريد صدارة الليجا (70 نقطة) بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب الكتالوني.