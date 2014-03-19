إقبال فلسطيني ملحوظ على المشاركة في الموسم الجديد من برنامج "أراب أيدول"

تجمّع المئات من الشباب والشابات الفلسطينين خارج مبنى أحد فنادق مدينة رام الله لتسجيل مشاركتهم في برنامج "أراب أيدول"، أمام لجنة التحكم التي اتخذت من فندق "جراند بارك" مقراً لها.

وقد تجمهر الشباب والشابات من مختلف أنحاء فلسطين، ومن الأردن أيضاً، على أمل أن يحالفهم الحظ، فيحقق أحدهم ما حققه ابن بلدهم محمد عسّاف الذي حصد اللقب العام الماضي.

وقد تقدّم لتجارب الأداء خلال اليوم الأول 500 شاب وشابة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، تجلّت خصوصاً في الطوق الأمني الذي فُرض حول الفندق للحفاظ على النظام والأمن ومنع الشغب.

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