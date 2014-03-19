أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيفي عبده .. شكراً لكل من هاجمني

Google+ Print
فيفي عبده .. شكراً لكل من هاجمني فيفي عبده .. شكراً لكل من هاجمني

في إفتتاح برنامجها اليومي "أحلى مسا" على قناة mbc ، حرصت فيفي عبده التعليق على تكريمها كأم مثالية من نادي الطيران حيث قالت في شكرا لمن قاموا بتكريمي الذي أثّر بي كثيرا كما أتوجه بالشكر لكل من تحدث عني بشكل لائق ووجد أني أستحق هذا التكريم.

وبالطبع لم يغب عن فيفي عبده كم من التعليقات الساخرة التي تعرضت لها منذ حصولها على هذا التكريم، حيث اكتفت بالرد على هذه التعليقات بقولها أشكر أيضا كل من هاجمني وتحدث عني بشكل غير لائق، ثم بدأت فيفي حلقتها فيما لم تتطرق لهذا الموضوع مرة أخرى.


 


تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين


ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي


ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط