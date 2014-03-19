فيفي عبده .. شكراً لكل من هاجمني

في إفتتاح برنامجها اليومي "أحلى مسا" على قناة mbc مصر، حرصت فيفي عبده التعليق على تكريمها كأم مثالية من نادي الطيران حيث قالت في شكرا لمن قاموا بتكريمي الذي أثّر بي كثيرا كما أتوجه بالشكر لكل من تحدث عني بشكل لائق ووجد أني أستحق هذا التكريم.

وبالطبع لم يغب عن فيفي عبده كم من التعليقات الساخرة التي تعرضت لها منذ حصولها على هذا التكريم، حيث اكتفت بالرد على هذه التعليقات بقولها أشكر أيضا كل من هاجمني وتحدث عني بشكل غير لائق، ثم بدأت فيفي حلقتها فيما لم تتطرق لهذا الموضوع مرة أخرى.

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