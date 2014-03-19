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ترحيل 14 مصرياً من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة

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ترحيل 14 مصرياً من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة ترحيل 14 مصرياً من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة

مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدول، اليوم الأربعاء، 14 مصريا مرحلين من قبل السلطات الأمنية ، بعد إلقاء القبض عليهم و اتخاذ قرار بترحيلهم، لمخالفتهم شروط الإقامة بالمملكة، وقال مصدر بالمطار إن المصريين وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة وبمناقشتهم فور وصولهم أقروا بترحيلهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد .

أضاف المصدر أن اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية ، لأمن المطار، أمر بسرعة إنهاء إجراءات وصول المرحلين المصريين، بعد الكشف عليهم من قبل الجهات الأمنية المعنية، للتأكد من عدم طلب أيا منهم لديها وتحرر محضر بالواقعة.

 

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