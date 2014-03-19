ترحيل 14 مصرياً من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة

استقبل مطار القاهرة الدول، اليوم الأربعاء، 14 مصريا مرحلين من قبل السلطات الأمنية السعودية، بعد إلقاء القبض عليهم و اتخاذ قرار بترحيلهم، لمخالفتهم شروط الإقامة بالمملكة، وقال مصدر بالمطار إن المصريين وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة وبمناقشتهم فور وصولهم أقروا بترحيلهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد .

أضاف المصدر أن اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية ، لأمن المطار، أمر بسرعة إنهاء إجراءات وصول المرحلين المصريين، بعد الكشف عليهم من قبل الجهات الأمنية المعنية، للتأكد من عدم طلب أيا منهم لديها وتحرر محضر بالواقعة.