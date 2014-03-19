قطر يستهدف التعاقد مع مدرب النصر السعودي

أكد مسلم الهلابي المتحدث الرسمي بإسم نادي قطر القطري أن فريقه يسعى للتعاقد مع الأوروجوياني كارينيو مدرب فريق النصر السعودي.

ويقود كارينيو فريق النصر بنجاح نحو الفوز بلقب الدوري بعد غياب أكثر من 19 عاما بالإضافة للفوز بكأس ولي العهد.

وقال الهلابي لصحيفة الجزيرة "الدوري السعودي عادة ما يصنع المدربين الكبار مثل الروماني كوزمين والبلجيكي جيريتس، وهذا ما يحفزنا على التعاقد مع كارينيو".

وأكد الهلابي أن فريقه سينتظر حتى الموسم المقبل احتراما لتعاقد كارينيو مع النصر قبل التفاوض معه بالإضافة لانتهاء عقد لازاروني مدرب فريق قطر الحالي.