الأهلي الإماراتي يحقق انتصارا قاتلا في أصفهان

حقق الأهلي الإماراتي انتصارا قاتلا في مواجهته مع مضيفه الإيراني سبهان أصفهان في دوري أبطال آسيا.

تقدم أحمد خليل للأهلي الإماراتي في الدقيقة 39، وتعادل فان ديجك لسبهان أصفهان في الدقيقة 74.

وخطف إسماعيل الأحمدي هدفا قاتلا للأهلي في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

الأهلي رفع رصيده لخمس نقاط محتلا المركز الثاني سباق المجموعة برصيد 5 نقاط، متساويا مع السد القطري متصدر المجموعة والذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.

ويحتل سبهان أصفهان المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط في سباق المجموعة المشتعلة.

ويحتل الهلال السعودي المركز الأخير بنقطتين فقط.