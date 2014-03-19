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نذير بلحاج يضع الهلال في ورطة آسيوية

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نذير بلحاج يضع الهلال في ورطة آسيوية نذير بلحاج يضع الهلال في ورطة آسيوية

واصل الهلال السعودي نزيف النقاط في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد التعادل مع السد القطري بهدفين لكل منهما.

الهلال بات متذيلا لجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط من 3 مباريات، في حين أن التعادل كان جيدا للسد القطري الذي يتصدر المجموعة بـ5 نقاط.

تقدم طلال البلوشي للفريق القطري صاحب الأرض في الدقيقة 26.

وتعادل تياجو نيفيز للهلال السعودي في الدقيقة 45.

وعاد النجم نفسه وسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56، ليقترب الفريق السعودي من 3 نقاط هامة للغاية في مشواره الإفريقي.

لكن نذير بلحاج النجم الجزائري قتل الفريق الهلالي بهدف في الدقيقة 66.

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