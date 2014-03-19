مصر والمغرب تتفقان على تفعيل عدد من الاتفاقيات لخدمة مواطنى الدولتين

أكد السفير على العشيرى ، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج على أهمية إنعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة ، التى تأتى إنعكاسا للعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين فى كافة المجالات .

وقال العشيرى ، أن اللجنة تأتى كنتيجة مباشرة لإنعقاد ألية الحوار والتنسيق السياسى والإستراتيجى بالمغرب الشقيق ، فى يناير 2014 برئاسة وزيرى خارجية البلدين .

وأضاف العشيرى ، أن اللجنة عقدت فى أجواء إيجابية تعكس جو المودة والعلاقات المتميزة بين البلدين، والشعبين الشقيقين .

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك ، الذى عقده السفير العشيرى مساء اليوم ، بمقر وزارة الخارجية مع السفير مصطفى البوعزاوى ، مدير الشئون القنصلية والإجتماعية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون ، فى ختام إجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة ، وضم الوفد المصرى السفير د.يوسف احمد الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى وممثلين عن الوزارات المصرية والمغربية المختلفة .

كان المؤتمر قد بدأ بتوقيع محضر إجتماع الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة ، بين السفير العشيرى والبوعزاوى .

وقال العشيرى ، عقب التوقيع أن الجانبان تقدما بعدد من الأفكار والمقترحات الهامة والبنائة ، مشيرا الى أنه تم التوصل الى عدد من النتائج الإيجابية التى ستنعكس على المواطنين فى البلدين الشقيقين بشكل مباشر .

وأشار السفير على العشيرى ، الى إهتمام اللجان القنصلية الأساسى هو رعاية شئون المواطنين والجاليات المصرية فى المغرب الشقيق وكذلك المغربيين فى مصر .

ورحب العشيرى بأبناء الجالية المغربية فى وطنهم الثانى مصر ، وقدم الشكر للسلطات المغربية على ماتقدمه من رعاية للمصريين فى المغرب .

حيث ثمن العشيرى ، العلاقات بين الشعبين ، قائلاً أنها علاقات نصب ومصاهرة تمثل بعداً هاماً فهناك أكثر من 95 % من أبناء الجالية المصرية فى المغرب وأبناء الجالية المغربية فى مصر ، هم زوجات لمصريين مما يؤكد مدى الخصوصية فى العلاقة بين الشعبين .

وقال مساعد وزير الخارجية ، أنه من أهم نتائج اللجنة القنصلية هو تسهيل حصول رجال الأعمال من البلدين على تأشيرات الدخول لتعزيز التبادل التجارى والإقتصادى لكى يرتقى على مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .

وأكد العشيرى أن الجانب المصري فى الإجتماعات ، أعلن عن قراره بمنح رجال الأعمال من المغرب الشقيق تأشيرات متعددة السفر لمدة 6 أشهر ، وقال أن الجانب المغربى قرر منح رجال الأعمال المصريين ، تأشيرات لمدة عام متعددة السفر.

وأشاد العشيرى بقرار المغرب منح المصريين بالمغرب والمتزوجين من مغربيات إقامة لمدة 10 سنوات بعد عامين من الزواج ، وتجدد مؤكداً أن هذه الإقامة لا تتأثر بإستمرار الزواج من عدمه .

ورحب العشيرى بسياسة المغرب الجديدة فى مجال الهجرة ، وقال أن هناك إمكانية للمصريين فى المغرب بالإستفادة من هذه السياسية بإمكانية توفيق وتسوية أوضاعهم طبقا لنظام الإقامة فى المغرب الشقيق .

وقال العشيرى ، أن اللجنة القنصلية بحثت موضوع الزواج المختلط وحقوق الطرفيين ، مشدداً على ان هناك تأكيد من الجانبين على تفعيل إتفاقية التعاون القضائى بين الجانبين بما فى ذلك مسائل الأحوال الشخصية .

> وأضاف ، انه تم الإتفاق على تفعيل إتفاقية التأمينات الإجتماعية وإتفاقية التفاهم فى مجال شئون المهاجرين .

وأوضح أن الجانب المصرى ، إقتراح بإعادة فتح المدرسة المصرية فى الرباط ، مشيرا الى أن الوفد المغربى وعد بدراسة الطلب والرد عليه قريبا ً.

ومن جانبه ، قال السفير مصطفى البوعزاوى أن الشعب المغربى دائما مبهورين بمصر وعبقريتها.

وأشار الى ان اللجنة القنصلية بحثت قضايا شائكة ومهمة خاصة بالإنسان المصرى والمغربى ، مشيرا الى أنه لابد من بذل الجهد الكثير للإحاطة بتلك القضايا لأننا نشعر بالمسئولية لتحقيق مطالب الجاليات المصرية والمغربية فالمواطن فى كلا البلدين فى قلب إهتمامنا .

وقدم السفير مصطفى البوعزاوى ، الشكر للوفد المصرى الذى شارك فى الإجتماعات على إستجابتة وتعاونه مع الوفد المغربى لإنجاح اجتماعات اللجنة .

وأعرب البوعزاوى عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية ، فى تحقيق خارطة مستقبلها بما يحقق طموحات وأمال شعبها وألا يتدخل أحد فى شؤونها الداخلية.

أ ش أ