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أعلام مصر والجزائر “ترفرف” بمهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل

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أعلام مصر والجزائر “ترفرف” بمهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل أعلام مصر والجزائر “ترفرف” بمهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل

قدمت الفرقة التعاونية الثقافية للمسرح والسينما الطاليسي، الممثلة لدولة الجزائر، عرضها المسرحي “ضي قمر”، خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل، والذى يستمر حتى 22 مارس القادم.

ورفع أعضاء الوفد الجزائري أعلام والجزائر فى نهاية العرض للتعبير عن سعادتهم بالمهرجان، واستقبال الشعب المصري وسط هتافات من الوفد الجزائرى وجماهير محافظة المنيا للتعبير عن العلاقة الطيبة والقوية بين البلدين.

حضر العرض اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا والدكتور عصمت يحي رئيس المهرجان واللواء اسامة ضيف السكرتير العام وعدد من أطفال وطلاب المدارس بالمنيا.

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