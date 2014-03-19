مستشار رئيس الوزراء: قانون الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن قانون الانتخابات الرئاسية يضمن إجراء الانتخابات فى نزاهة وأحكام الشروط الخاصة بالمنصب.

وأضاف خلال حواره للإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن القانون وضع شروط للتيسير على من يرغب فى الترشح للرئاسة منها جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بدل من 30 ألفًا.

وأشار مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لاستخدام أجهزة الحاسب الآلى لتوثيق وتسجيل بيانات المواطنين الخاصة بمرشح معين.