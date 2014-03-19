أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشار رئيس الوزراء: قانون الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها

Google+ Print
مستشار رئيس الوزراء: قانون الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها مستشار رئيس الوزراء: قانون الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن قانون الانتخابات الرئاسية يضمن إجراء الانتخابات فى نزاهة وأحكام الشروط الخاصة بالمنصب.

وأضاف خلال حواره للإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن القانون وضع شروط للتيسير على من يرغب فى الترشح للرئاسة منها جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بدل من 30 ألفًا.

وأشار مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لاستخدام أجهزة الحاسب الآلى لتوثيق وتسجيل بيانات المواطنين الخاصة بمرشح معين.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365