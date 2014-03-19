"المرشدين السياحيين العرب" يحتفل الأحد باليوبيل الفضى لذكرى عودة طابا

ينظم اتحاد المرشدين السياحيين العرب برئاسة الخبير السياحى محمد غريب الأحد القادم احتفالية ثقافية خاصة تحت عنوان "اليوبيل الفضى لذكرى عودة طابا" بمناسبة مرور 25 عاما على عودة طابا لمصر، وذلك بمقر الاتحاد بالعجوزة.

وتتضمن الاحتفالية محاضرة للخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان يستعرض خلالها قضية طابا من بدايتها فى أبريل 1981 وحتى حكم المحكمة الخميس 29 سبتمبر 1988 فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة برئاسة القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى، يقع فى 230 صفحة، بأغلبية أربع أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع.

كانت حيثيات الحكم قد انقسمت لثلاثة أقسام الأول إجراءات التحكيم ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع والحجج المقدمة من الطرفين والثانى أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربع، والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 " النتيجة – على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم".