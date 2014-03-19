قصر الفرنساوى: استقبلنا 4 إصابات بخرطوش بينهم طالبتان بهندسة القاهرة

قال الدكتور تيمور مصطفى، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إن المستشفى استقبل 4 حالات إصابة بالخرطوش فى أماكن متفرقة بعد الاشتباكات التى دارت بين الشرطة وطلاب الإخوان خلال مظاهراتهم اليوم، الأربعاء، أمام جامعة القاهرة، وأنه جارٍ علاجهم على نفقة جامعة القاهرة.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "المصابون كانوا طالبتان بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إحداهما أصيبت بخرطوش فى مقدمة الجبهة، والثانية أصيبت بخرطوش أعلى الشد الأيمن للوجه "أسفل العين"، بالإضافة إلى إصابة الطالب شعبان 21 سنة، بخرطوش فى الساق اليمنى ما أدى وجود كسر سيجرى على أثره جراحة عاجلة بعد قليل لتثبيته، والطالب مصطفى الذى أصيب بخرطوش فى ساقه وعلى وشك التعافى والخروج من المستشفى.

وأوضح مدير قصر العينى الفرنساوي، أن الطالبتين تتلقيان العلاج وسيخرجان خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن أهالى الطلاب حضروا إلى المستشفى للاطمئنان على أبنائهم.

جدير بالذكر أنه تم نقل الطلاب إلى مستشفى الطلبة فور إصابتهم، ثم إلى قصر العينى الفرنساوي.