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وزير المالية ليسرى فودة: إنفاق حصيلة الضرائب يتم بطريقة خاطئة

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وزير المالية ليسرى فودة: إنفاق حصيلة الضرائب يتم بطريقة خاطئة وزير المالية ليسرى فودة: إنفاق حصيلة الضرائب يتم بطريقة خاطئة

قال هانى قدرى، وزير المالية، إن هناك سوء إدارة وتنفيذ يؤديان إلى إهدار الموارد الضريبية، وأن إنفاق حصيلة الضرائب يتم بطريقة خاطئة والضريبة على الثروات تستحق الدراسة.

وأضاف قدرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر كلام"، على فضائية "أون تى في"، مع الإعلامى "يسرى فودة"، أن الوزارة تسعى إلى توحيد سعر الضريبة والمواد الإجرائية بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، كما تسعى إلى تطبيق الضريبة العقارية فالعقارات ثروة ضخمة لا تسدد حق المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن الأغنياء هم من قاوموا الضريبة العقارية واتخذوا من الفقراء ستارًا بشريًا، موضحًا أن ضريبة الدخل ستتعرض لتعديلات تشريعية وتطوير لآليات تحصيلها.
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