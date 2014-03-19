مدير "أبو كبير التعليمية": وكيل النيابة سبنى لرفضى حشد موظفين

قال محمد حبيب، مدير الإدارة التعليمية بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، إنه تلقى اتصالا من المستشار هشام مسلم وكيل النيابة الإدارية بالمحافظة صباح أمس الثلاثاء، وأبلغه أنه يريد كافة الموظفين المتعاقدين مع الإدارة التعليمية ولديهم مشاكل فى عقودهم، أن يحضروا إلى مقر النيابة يومى الأربعاء والخميس.

وتابع حبيب "عندما قلت له إنهم 2000 موظف يا فندم قال لى ابعتهم كلهم أنت هتعرفنا شغلنا".

وأضاف "حبيب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، "قمت بتنفيذ ما طلبه منى وأبلغت 120 مدرسة تابعة للإدارة بذلك ففوجئت بوكيل أول وزارة يبلغنى أن الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، رفض ذلك كونه غير قانونى خاصة وأن البلاد تشهد اضطرابا فى هذين اليومين، الأمر الذى جعلنى أعاود الاتصال بكافة المدارس مرة أخرى وأبلغهم بتعليمات المحافظ فاستجاب الجميع".

واستطرد "حبيب" فوجئت اليوم بوكيل النيابة الإدارية يتصل بى ويسبنى بألفاظ خارجة بسبب عدم تنفيذ ما طلبه وعندما قلت له، إن محافظ الشرقية رفض ذلك تماماً ومنع خروج أى شخص من المدارس، وقال لى أنتو مش عرفين شغلكو وواصل السباب والشتائم الفظيعة".

واصل "حبيب": "رغم ذلك طلبت منه أن يرسل إشارة رسمية بما يحتاجه فقال لى "وحياة أمك لخليك تجلس فى بيتكم"، لافتاً إلى أنه قام بتحرير مذكرة وعرضها على وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ الشرقية لاتخاذ اللازم تجاه ما حدث.

وأكد "حبيب" أن وكيل النيابة الإدارية كان يريد حشد موظفى التربية والتعليم الذين لديهم مشاكل فى عقودهم من أجل استغلال ذلك إعلامياً كونه يناصر جماعة الإخوان المسلمين.

موضوعات متعلقة:

>محافظ الشرقية: وكيل نيابة إدارية يحشد موظفى التعليم لتأييد الإخوان