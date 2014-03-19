محمود كبيش: مقتحمو كلية الحقوق حطموا الكاميرات لعدم كشف هويتهم

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الطلاب الذين اقتحموا الكلية اليوم، الأربعاء، خلال الاشتباكات التى دارت بين طلاب الإخوان وقوات الأمن خارج الجامعة، حطموا كاميرات المراقبة الخاصة بالكلية حتى لا يتم تحديد هويتهم.

وأضاف "كبيش"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه إذا ثبت تورط طلاب من الكلية أو الجامعة ستتم إحالتهم لمجلس تأديب الجامعة ومن ثم فصلهم، مؤكدا أن معظم المشاركين فى اقتحام الكلية هم من خارج الجامعة وأن ضبطهم هى المسئولية الأولى للشرطة، مستنكرا عدم القبض على المعتدين لحظة اعتدائهم.