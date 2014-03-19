أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمود كبيش: مقتحمو كلية الحقوق حطموا الكاميرات لعدم كشف هويتهم

Google+ Print
محمود كبيش: مقتحمو كلية الحقوق حطموا الكاميرات لعدم كشف هويتهم محمود كبيش: مقتحمو كلية الحقوق حطموا الكاميرات لعدم كشف هويتهم

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الطلاب الذين اقتحموا الكلية اليوم، الأربعاء، خلال الاشتباكات التى دارت بين طلاب الإخوان وقوات الأمن خارج الجامعة، حطموا كاميرات المراقبة الخاصة بالكلية حتى لا يتم تحديد هويتهم.

وأضاف "كبيش"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه إذا ثبت تورط طلاب من الكلية أو الجامعة ستتم إحالتهم لمجلس تأديب الجامعة ومن ثم فصلهم، مؤكدا أن معظم المشاركين فى اقتحام الكلية هم من خارج الجامعة وأن ضبطهم هى المسئولية الأولى للشرطة، مستنكرا عدم القبض على المعتدين لحظة اعتدائهم.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365