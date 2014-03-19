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مصدر قضائي: النائب العام المساعد ناقش مع وفد حقوقى أمريكى أوضاع السجناء

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مصدر قضائي: النائب العام المساعد ناقش مع وفد حقوقى أمريكى أوضاع السجناء مصدر قضائي: النائب العام المساعد ناقش مع وفد حقوقى أمريكى أوضاع السجناء

قال مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، إن الوفد الحقوقى الأمريكى، التابع لمنظمات حقوق الإنسان ناقش أوضاع حقوق الإنسان فى ، واستفسر على المسجونين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، خلال لقائه بالمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى.

وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه تم التطرق فى المناقشات التى دارت بمكتب المستشار السعيد بدار القضاء العالى، إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والمعايير التى حددها القانون فى التعامل مع السجناء من قِبَل السلطة التنفيذية والاستفسار عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية من عدمه.

ونفى المصدر، أن يكون النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، قد ناقش مع الوفد بحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المزمع فتح باب الترشح لها الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن المستشار عادل السعيد، والنيابة العامة برمتها لا علاقة لهما باستعدادت الانتخابات الرئاسية، وأنه ليس من سلطاتهما ولا طبيعة عملهما التدخل فى العملية الانتخابية برمتها، موضّحًا أن لقاء الوفد الحقوقى يأتى فى إطار الاطلاع على أوضاع المسجونين.
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