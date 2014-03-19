الجنسية المصرية .. حُلم “خان” الذي طال انتظاره

كتب : مصطفى حمزة – محمد الموجي

حُلم طال انتظاره .. حُلم طرق خان لتحقيقه باب 3 من روؤساء مصر.. حُلم كاد أن يتحول إلى سراب بعد مرور 3 أشهر كاملة من الوعد الرئاسي بتحقيقه دون أن يُحدث شيئ .. هو حُلم حصول المخرج الكبير محمد خان على “الجنسية المصرية” .

أعرب المخرج ” محمد خان عن سعادته بتحول حُلمه إلى واقع بحصوله على الجنسية المصرية، بعد ما فوجىء بتجاهل طلبه 3مرات من قبل-على حد قوله-، وفي أول تصريح له بعد حصوله على الجنسية المصرية قال لـ”أونا” : أشكر الرئاسة على تحقيق هذة الأمنية الغالية، والتى يصعب وصفها، واعتبرها أحلى هدية من أمي مصر في عيد الفن والأم.

كان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر اليوم 19 مارس 2014، قرارًا جمهوريًا بمنح الجنسية المصرية للمخرج السينمائي محمد خان.

ونص القرار على منح الجنسية المصرية للبريطاني الجنسية من أصل باكستاني محمد حامد حسن خان، مواليد القاهرة بتاريخ 26/10/1942، وذلك طبقًا للمادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1975، وبناءًا على ما عرضه السيد وزير الداخلية.

في 16 ديسمبر 2013 كان عدد من الفنانين والسياسيين قد جددوا دعوتهم للرئيس عدلى منصور بالموافقة على منح الجنسية المصرية للمخرج محمد خان ، وتضم قائمة الموقعون على البيان المنتج محمد العدل ، المصور سعيد الشيمى، زعيم التيار الشعبى حمدين صباحى ،الشاعر جمال بخيت ، والمخرج أحمد رشوان وآخرون.

وتقدم الموقعون على البيان للرئيس بطلب لمنح “خان” الجنسيه قالو ا فيه: “السيد رئيس جمهورية مصر العربية محمد حامد حسن خان المشهور بالمخرج محمد خان، مواليد القاهرة حى السكاكينى ،وتعلم فى مدرسة النقراشى النموذجية الاعدادية والثانوية ،وحصلت افلامة على العديد بل الكثير من الجوائز لمصرنا المحبوبة ومن ام مصرية وزوجتة مصرية وابناءة مصريين، بل هو مصرى اكثر من كثير لا يستحقون هذا الشرف،السيد الرئيس اصدر اوامرك بمنح الفنان المتوج دائما بالجوائز والرافع اسم مصر فى كل المحافل الجنسية المصرية فورا والله الموفق”.

وعن رحلة حصول خان على الجنسية المصرية : أكد المخرج الكبير محمد خان فى تصريح خاص -لوكالة أونا- 17 ديسمبر 2013 عن تردده فى تقديم طلب الحصول على الجنسية المصرية للمرة الرابعة ،وخاصة بعد ما فوجىء بتجاهل طلبه 3مرات من قبل، وأوضح أن هناك ملفا بالفعل بطلبه بإدارة الجوازات والاقامة ،مشيرا الى امتنانه بالجهد الذى بذله المنتج محمد العدل لتحقيق هذة الأمنية له.

وقال “خان” حينها إن معاناته من متاعب” القولون” جعلته يضع أمور حصوله على الجنسية تحت الميكروسكوب ، وأضاف المخرج الكبير قائلا “ولكن هل حصولى على الجنسية بعد هذا العمر الطويل يستدعى الطرق على الأبواب مرة أخرى” ، فقد تقدمت بالطلب مرتين سابقتين وبالرغم ان فى كلتا الحالتين لم يرفض ولم يعترض، إلا أن فى المرة الأولى مصيره كان درج فى سكرتارية الرئاسة أيام حسنى مبارك ،وفى المرة الثانية اهتمام لم يجدى بشئ تحت نفس الحكم، وبالمثل فيما بعد اهتمام وزير الثقافة أيام وزارة شرف ،و هناك ملف فى الجوازات والإقامة.

وفي 19 ديسمبر 2013 نفى خان صحة ماتردد حول صدور قرارا بمنحه الجنسية المصرية، أو تلقيه أي اتصالا بهذا الشأن من أي جهة، وكان الإعلامى خيرى رمضان قد أعلن عبر برنامجه”ممكن” أ ن رئاسة الجمهوريه قد أصدرت اليوم قرار بمنح”خان” الجنسيه المصريه، وهو ما نفاه المخرج السينمائي.

يأتى حصول خان على الجنسية بالتزامن مع عرض أحدث أفلامة”فتاة المصنع”اليوم، يذكر أن “فتاة المصنع” مثل مصر مؤخرا فى مهرجان دبى السينمائى الدولى، وحصل على 4 جوائز كبرى،وهو من أخراج محمد خان،وتأليف زوجته الكاتبه وسام سليمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المخرج السينمائي محمد خان ولد في مصر في 26 أكتوبر عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، ويعدّ أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين فى مصر.