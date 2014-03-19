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إتحاد المرشدين السياحيين العرب يحتفل الأحد القادم باليوبيل الفضى لذكرى عودة طابا

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إتحاد المرشدين السياحيين العرب يحتفل الأحد القادم باليوبيل الفضى لذكرى عودة طابا إتحاد المرشدين السياحيين العرب يحتفل الأحد القادم باليوبيل الفضى لذكرى عودة طابا

ينظم إتحاد المرشدين السياحيين العرب ، برئاسة الخبير السياحى ، محمد غريب الأحد القادم،  إحتفالية ثقافية خاصة تحت عنوان ” اليوبيل الفضى لذكرى عودة طابا ” ، بمناسبة مرور 25 عاما على عودة طابا لمصر، وذلك بمقر الإتحاد بالعجوزة.
> حيث تتضمن الإحتفالية محاضرة للخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان ، يستعرض خلالها قضية طابا من بدايتها فى أبريل 1981 ، وحتى حكم المحكمة الخميس 29 سبتمبر 1988 ، فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة برئاسة القاضى السويدى ، جونار لاجرجرين ، لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى ، يقع فى 230 صفحة ، بأغلبية أربع أصوات ، والإعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع.
> كانت حيثيات الحكم قد إنقسمت لثلاثة أقسام ، الأول إجراءات التحكيم ، ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع والحجج المقدمة من الطرفين ، والثانى أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربع ، والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 ” النتيجة  على أساس الإعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب والمعلم على الأرض ، حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم “.

أ ش أ

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