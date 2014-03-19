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“زكى” يستقبل وفد من شركة “ICOM” المتخصصة في إنشاء المدن حول المطارات

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“زكى” يستقبل وفد من شركة “ICOM” المتخصصة في إنشاء المدن حول المطارات “زكى” يستقبل وفد من شركة “ICOM” المتخصصة في إنشاء المدن حول المطارات

أكد الدكتور أشرف زكى رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن وفد من بيت الخبرة الانجليزى “ICOM”، المتخصص في وضع الدراسات الخاصة بالمدن حول المطارات قام بزيارة إلي مقر الشركة لمناقشة التصورات المبدئية التى تم وضعها للمشروع القومى العملاق “آير بورت سيتى”.
> وقال زكى في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، إن الاجتماعات بدأت منذ الأمس مع وفد الشركة العالمية وتستمر حتى غد الخميس حيث من المقرر دراسة ما تم إنجازه من تصورات وإبداء الرأى فيه لوفد الخبراء للبدء في الدراسات التالية للمشروع .
> وأوضح رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذا المشروع القومى العملاق سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل كما أنه يضع مطار القاهرة الدولى على خريطة المدن الخاصة بالمطارات حيث ستصبح مدينة المطار في رقم 19 على مستوى العالم .

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