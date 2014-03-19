التشكيل - يونايتد يستعين بجيجز للعودة أمام أوليمبياكوس

يستعين مانشستر يونايتد بريان جيجز في التشكيل الأساسي على أمل تحقيق عودة صعبة أمام أوليمبياكوس اليوناني.

أوليمبياكوس فاز ذهابا في اليونان على ضيفه الإنجليزي بهدفين نظيفين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتعين على يونايتد الفوز بهدفين في جولة الإياب على الأقل للتعادل وتحويل اللقاء لشوطين إضافيين.

ويلعب ديفيد مويس المدير الفني ليونايتد المباراة بريان جيجز في الوسط مع أنطونيو فالنسيا خلف ارتكاز وحيد هو مايكل كاريك.

ويقود خط الهجوم الثلاثي الدولي، روبن فان بيرسي مع واين روني وداني ويلبيك.

ويحمي الدفاع فيل جونز مع ريو فرديناند، ويلعب يمينا رافايل دا سيلفا ويسارا باتريس إيفرا.

ويأتي اختيار جيجز أساسيا بعد ساعات من شائعة دخول اللاعب في صدام مع ديفيد مويس.