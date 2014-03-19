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ألبا: نخاف رونالدو؟ لا.. ريال هم الخائفون من ميسي

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ألبا: نخاف رونالدو؟ لا.. ريال هم الخائفون من ميسي ألبا: نخاف رونالدو؟ لا.. ريال هم الخائفون من ميسي

"ليس على برشلونة أن يخاف من كريستيانو رونالدو، بل على ريال مدريد أن يخشى من ليونيل ميسي".

هذا التصريح جاء على لسان خوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة قبل صدام ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب الاسبوع المقبل.

المباراة هامة لبرشلونة للغاية كون الفريق الكتالوني يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد متصدر الليجا.

وقال ألبا: "لو هناك لاعب أخطر ميسي أو رونالدو، سأختار ميسي".

وتابع النجم الدولي "ليس لأني ألعب بجواره في برشلونة.. لكني أؤمن بذلك منذ كنت مدافعا في فالنسيا".

وأضاف "رونالدو وحش.. حين يكون ريال مدريد في حالة سيئة يحمل الفريق على كتفيه".

ثم استدرك "لكن في الحقيقة ريال مدريد على لاعبيه الخوف من ميسي أكثر".

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