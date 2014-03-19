يوفنتوس: هدف جالاتاسراي كلفنا 25 مليون يورو

هدف جالاتاسراي القاتل في الدقيقة الأخيرة من مباراة يوفنتوس، كلف خزينة النادي الإيطالي 25 مليون يورو بحسب تصريحات المدير العام للنادي الإيطالي بيبي ماروتا.

يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات بعدما تلقى هدفا قاتلا أقصى الفريق، ورشح جالاتاسراي إلى دور الـ16.

وتحول يوفنتوس إلى الدوري الأوروبي حيث يواجه حاليا فيورنتينا في دور الـ32 من البطولة.

وقال ماروتا لصحيفة كوريررو ديللوسبورت الإيطالية: "لا يمكن أبدا التكهن بنتائج كرة القدم، وإدارات هذه اللعبة يعرفون أنهم يتعاملون مع مفاجآت عديدة".

وتابع "هدف واحد قد يغير كل شيء، مثل هدف جالاتاسراي الذي كلفنا 25 مليون يورو".