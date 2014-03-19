بثينة كامل: ما يحدث الآن صراع مع المرأة لعدم توليها المناصب

قالت الإعلامية والناشطة السياسية، بثينة كامل، إن الدولة المصرية ستتغير إلى الأفضل من جانب الجيل الجديد الناشئ، لأن عادات وتقاليد المجتمع السلبية تجاه المرأة لا يمكن أن تبقى موجودة إلى الأبد.

وأضافت كامل خلال برنامج “نساء في الاقتصاد”، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مساء اليوم، أن فئة الذكور سيطرة على كل مقاليد الحكم، وتولي المناصب السياسية والوزارية وغيرها، لسنوات طويلة، وأن ما يحدث الآن صراع مع المرأة لعدم توليها المناصب.

> وتابعت كامل أنه من عام 54، تم إسناد منصب رئيس الحزب إلى المرأة، للدكتورة، درية شفيق، قائلة: “منصب رئيس الحزب ليس بجديد على المرأة”.

> ولفتت كامل إلى أنها عارضت نظام الرئيس، محمد حسني مبارك، بسبب عدم وجود آلية حقيقية لتدوال السلطة، وإسناد هذه السلطة لابنه، جمال، خلفاً له، قائلة: “ووقتها كنت من أكثر المعارضين لنظام مبارك”، مضيفة “نحن مع فكرة التغيير السلمي للسلطة غير العنيف”.

> ولفتت كامل إلى أنها رفضت جائزة أشجع امرأة لعام 2011 من وزارة الخارجية الأمريكية.

> وطالبت كامل شباب مصر بالتواضع، لأنه يوجد حالياً أخطاء “قاتلة” تم رصدها لهؤلاء الشباب.