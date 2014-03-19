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حفل خيرى للمدرسة المصرية الحديثة بليبيا تحت شعار "رعاية الأطفال الجرحى"

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حفل خيرى للمدرسة المصرية الحديثة بليبيا تحت شعار "رعاية الأطفال الجرحى" حفل خيرى للمدرسة المصرية الحديثة بليبيا تحت شعار "رعاية الأطفال الجرحى"

تقيم المدرسة المصرية الحديثة بطرابلس بعد غد، الجمعة، الحفل السنوى الخيرى الرابع تحت شعار "رعاية الأطفال الجرحى فى التظاهرات بدول الربيع العربى، تحت رعاية السفير المصرى لدى ليبيا محمد أبو بكر، وإشراف الدكتور هلال الشربينى الملحق الثقافى المصرى فى ليبيا.

وقال الدكتور علاء حدورة، رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية الحديثة بطرابلس، اليوم الأربعاء، تحت رعاية السفير المصرى لدى ليبيا محمد أبو بكر، وإشراف الدكتور هلال الشربينى الملحق الثقافى المصرى فى ليبيا: "تقيم المدرسة المصرية الحديثة بطرابلس بعد غد الجمعة الحفل السنوى الخيرى تحت شعار (رعاية الأطفال الجرحى فى التظاهرات بدول الربيع العربى)".

وأضاف "حدورة" أن العديد من المؤسسات المصرية والعربية ورجال الأعمال المصريين المتواجدين فى ليبيا يقيمون برعاية هذا الحفل، لافتا إلى أن هذا العمل الخيرى سيكون نواه لرعاية الأطفال الجرحى جراء التظاهرات فى دول الربيع العربى.

وأوضح أن كل التبرعات ترسل إلى الهلال الأحمر الليبى من أجل أرسالها إلى الجهات المقرر لها المساعدة من الأطفال الجرحى، منوّهًا بأنه سيكرم خلال الاحتفال الطلبة الأوائل والمعلمين وتكريم الأم والأب المثاليين على مستوى الجالية المصرية بليبيا.

ويذكر أن الحفل السنوى الخيرى تحت شعار "رعاية الأطفال الجرحى فى التظاهرات بدول الربيع العربى" هو الحفل الخيرى الرابع منذ نشأة الفكرة عام 2009، والتى بدأت بمساعدة أطفال غزة عن طريق الهلال الأحمر الليبى.
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