المجر تبدى تفهمها للمخاوف المصرية بشأن ملف مياه النيل

عقد السفير حاتم سيف النصر مُساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية جولة جديدة من المُشاورات السياسية فى العاصمة المجرية بودابست أمس واليوم مع نائب وزير الخارجية للشئون الدولية Peter Wintermantel.

وتناولت المباحثات مُختلف جوانب العلاقات الثُنائية وآفاق تعزيزها على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

وتضمنت الزيارة لقاءات بعدد من المسئولين المجريين من بينهم وزير الدولة المجرى للشئون البرلمانية ومُفوض الحُكومة المجرية لمنطقة الدانوب.

أشار سيف النصر إلى ترحيب المجر بتعزيز الحوار بين مصر ومجموعة "فيشى جراد" بوصفها الرئيس الحالى لهذه المجموعة التى تضم أيضا كلا من التشيك وبولندا وسلوفاكيا، حيثُ من المُنتظر عقد اجتماع على المُستوى الوزارى بين مصر وتلك المجموعة من أجل مُناقشة آفاق التعاون الثُنائى ولاسيما على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

وأعرب سيف النصر عن ارتياحه لنتائج المُشاورات، مُشيراً إلى تفهم المجر المخاوف المصرية بالنسبة لملف مياه النيل والمُبادرة المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى ما أبداه الجانب المجرى من دعم ومُساندة للجُهود المصرية فى مُكافحة الإرهاب.

وأوضح سيف النصر أن المجر تُعتبر من الدول التى تدرك بجلاء حقائق المشهد المصرى وتحرص على مُستقبل العلاقات بين البلدين، وهو ما أنعكس على قرارها بعدم تأييد البيان الإقليمى حول أوضاع حُقوق الإنسان فى مصر والذى تم إلقاؤه خلال أعمال دورة مجلس حُقوق الإنسان فى جنيف الشهر الجارى والذى تم على إثره استدعاء سُفراء الدول الأوروبية المُعتمدين بالقاهرة المؤيدة دولهم للبيان لإبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة.

من ناحية أخرى، أشار سيف النصر إلى أنه تم خلال المُشاورات شرح آخر المُستجدات على صعيد تنفيذ خطوات خارطة المُستقبل بما فى ذلك نتائج ودلالات الاستحقاق الهام الذى شهدته البلاد يومى 14 و 15 يناير الجارى بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إيذاناً باستكمال باقى الاستحقاقات السياسية بما فى ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية