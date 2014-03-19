اختيار "فتاة الراب المصرية" للحصول على جائزة "اندكس" العالمية بلندن

رشحت جريدة التليجراف البريطانية وقناة الـ"BBC عربية" الفتاة المصرية ميام محمود البالغة من العمر 18 سنة، وهى أول كاتبة ومغنية راب فى العالم العربى، للحصول على جائزة الفنون ضمن مهرجان "اندكس لحرية التعبير" غدًا الخميس بالعاصمة البريطانية لندن.

والجدير بالذكر أن مؤسسة اندكس البريطانية اختارت ميام محمود الفتاة المصرية ضمن 5 شخصيات على مستوى العالم لتكريمهم ومنحهم جائزة المؤسسة فى مجال الفن، وباقى الأربعة تخصصات من خارج مصر فى مجالات الطب والرياضة والهندسة والفضاء.

يُذكَر أن آخر مصرى حصل على هذه الجائزة كان العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل منذ 7 سنوات.

وتجرى قناة الـ"BBC عربية" لقاءً تليفزيونيًّا مع الفتاة المصرية ميام محمود حول حياتها وكيف نجحت فى مجال الراب رغم أنها محجبة.

وقال محمود على والد ميام لـ"اليوم السابع" إنه فخور باختيار ابنته ضمن أفضل 5 شخصيات فى العالم للحصول على جائزة اندكس البريطانية.

وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية سلطت الضوء على ميام محمود، أول مغنية راب مصرية محجبة، والتى ظهرت خلال مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب "أرب جوت تالنت".

ونقلت الصحيفة تصريحات ميام فى مقابلتها مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، قولها إنها تغنى الراب منذ أن كانت فى العاشرة، وتسلط الضوء فى أغانيها على المشكلات التى تواجه الفتاة المصرية.

وقالت إنها تلقت دوما الدعم والمساندة من عائلتها وكان والدها يشجعها على أن تتناول الموضوعات الجديدة ذات القيمة فى أغانيها.

وأوضحت أن جيرانها فى الحى الذى تسكن فيه كانوا يتساءلون كثيرا كيف تغنى فتاة محجبة وتصيح هكذا، فكانت ترد بإجابة بسيطة، أنتم فقط تنظرون إلى حجابى وقفزاتى على المسرح ولا تفكرون فيما أغنى عنه.

موضوعات متعلقة..

الصحف البريطانية: ميام محمود أول مغنية راب محجبة فى مصر

التليجراف: ميام محمود أول مغنية راب محجبة فى مصر

>