الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

الرياح .. جنوبية شرقية الى جنوبية غربية / 12 - 24 كم/ ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية الى شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء .

> البحر .. خفيف الى متوسط الموج بإرتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة أقدام في العمق .



> ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة و 28 دقيقة مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة التاسعة و 11 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 59 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 31 17 85 30 .

> دبي 28 17 80 30 .

> الشارقة 30 16 85 25.

> عجمان 30 16 85 25 .

> أم القيوين 30 17 85 25 .

> رأس الخيمة 31 19 85 25 .

> الفجيرة 26 19 80 40 .

> العين 32 16 85 25 .

> ليوا 31 15 90 30 .

> الرويس 29 15 85 30 .

> السلع 31 16 85 30.

> دلما 27 17 80 45 .

> طنب الكبرى 26 16 85 45 .

> طنب الصغرى 26 16 85 45 .

> أبوموسى 26 16 85 45.

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