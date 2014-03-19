علي جمعة : “عبد الناصر” أراد إلغاء الأزهر و منعه رئيس أندونيسيا آنذاك

قال علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق ، انه فى سنة 1959 أراد الرئيس جمال عبدالناصر إلغاء الأزهر .

و أضاف جمعة علي صفحته علي “فيسبوك” ، وكان أحمد سوكارنو أول رؤساء أندونيسيا ، صديقا لناصر ، فقال له أنه يريد أن يلغى الأزهر فقال له أحمد سوكارنو : أننا لا نعرفكم بدون الأزهر ، هذا لا يصح أن تقوم به بل يجب عليك أن تؤيد وتطور الأزهر الشريف ، وبالفعل قام الرئيس جمال عبدالناصر بإنشاء قانون 103 سنة 1961 لتطوير الأزهر الشريف ، لأنه عرف أن الأزهر الشريف قوة مصر فى الخارج .