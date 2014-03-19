ندوة عن التوعية الصحية للإنفلونزا الموسمية بالمدينة الجامعية بجامعة جنوب الوادي

تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي عقد مساء أمس ندوة توعية صحية عن الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الطب الوقائى بقنا .

وحضر الندوة الدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر المغربي مدير الإدارة الطبية بالجامعة والدكتور محمد ربيع كساب بمدير الطب الوقائى بقنا ، والاستاذ هانى معوض مدير رعاية الشباب بالمدن الجامعية والاستاذ قناوى عبد اللإه مشرف انشطة طلابية بالمدن الجامعية وطالبات المدينة الجامعية، حيث تم شرح أسباب المرض وطرق العدوى والوقاية والعلاج .

وأكد الدكتور ياسر المغربي أن الأيام القادمة ستشهد العديد من انعقاد ندوات بكافة المبانى بالمدن الجامعية علاوة على حملات التوعية الصحية سواء لمرض الإفلونزا الموسمية أو لسلامة الوجبات وصحتها .

وأضاف ان تعليمات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة باستمرار الحملات الصحية ومتابعة جودة الوجبات المقدمة والاستماع لأراء الطلاب والعمل على الاستجابه لمقترحاتهم حسب الإمكانيات المتاحة .