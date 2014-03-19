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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

تفقد  محافظ القليوبية ، المهندس محمد عبدالظاهر، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لأعمال تطوير وتجميل ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ، للوقوف على ما تم إنجازه حتى الآن.
> وقال المحافظ ، إنه تقرر إنشاء أول سوق حضاري متخصص للباعة الجائلين بشبرا الخيمة ، يستوعب أكثر من 320 محلا، وذلك في إطار مشروع تطوير ميدان المؤسسة كمدخل رئيسي لمحافظات القاهرة الكبرى .
> حيث التقى المحافظ خلال جولته بعدد من المهندسين والعاملين بالشركة ، التي تقوم بتنفيذ أعمال التطوير وتحدث معهم عن المرحلة التي وصلوا إليها في عملهم، مطالبا إياهم بسرعة الإنتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد حتى تعود الحياة لطبيعتها في المنطقة.

أ ش أ

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