رشوان يتقدم بخطاب للنائب العام للإفراج عن ثلاثة صحفيين

تقدم نقيب الصحفيين ، ضياء رشوان ، بطلبين لكل من المستشار هشام بركات ، النائب العام ، والمستشار نبيل صليب ، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، للإفراج عن كل من ، هاني صلاح الدين رمزي ، الصحفي باليوم السابع ، وعلى أحمد محمد سبيع ، المستشار الإعلامي بالحرية والعدالة ، وسماح إبراهيم ، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، في تصريحات ، اليوم الأربعاء ، إن الزميلة سماح إبراهيم على درويش ، تعاني من ظروف صحية وعصبية تعرض حياتها للخطر.

> وأوضح رشوان ، أن النقابة تعهدت في الخطابات التي أرسلتها لبركات وصليب ، الإلتزام بخضوع الزملاء للتحقيق ، مشيرا إلى أن النقابة تضمن هؤلاء الزملاء وذلك بصفتهم منتمين إليها ، لافتا إلى إن النقابة سبق وأن تقدمت بطلبين خاصين بالزملاء ، هاني صلاح الدين ، وعلى محمد محمد سبيع ، إلا أنها تقدمت لكل من بركات وصليب أمس ، بطلب آخر يشمل الزميلة سماح .

وفيما يخص مشكلة الزميلة سماح ، أكد رشوان ، أن النقابة لم تخطر بإلقاء القبض على الزميلة إلا بعدها بـ35 يوما، وهو ما جعل من الصعب التدخل لسرعة الإفراج عنها.

وكانت محكمة جنح الساحل قضت بحبس سماح إبراهيم ، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة ، و9 آخرين لمدة عام مع الشغل ، لإدانتها بتهمة محاولة تعطيل الإستفتاء على الدستور ، عقب إلقاء القبض عليها خلال تغطيتها لمسيرة من أنصار المعزول محمد مرسي، بميدان الخلفاوي ، والتي كانت تدعو لمقاطعة الإستفتاء على الدستور.

أ ش أ