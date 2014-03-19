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الصحة : وفاة 2 وإصابة 30 فى مظاهرات الإخوان بـ5 محافظات

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الصحة : وفاة 2 وإصابة 30 فى مظاهرات الإخوان بـ5 محافظات الصحة : وفاة 2 وإصابة 30 فى مظاهرات الإخوان بـ5 محافظات

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 2 وإصابة 30 فى 5 محافظات تشمل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية،  وبنى سويف، والمنيا وذلك في اشتباكات اليوم وحتى 7.30 مساء اليوم.

وأوضح بيان الصحة أن محافظة القاهرة شهدت وقوع حالة وفاة ، وإصابة 9 أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر حيث تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، و 4 مصابين إلى مستشفى المطرية العام، وفى محافظة الجيزة وقعت 7 اصابات من بينهم تم نقل 3 منهم الى مستشفى أم المصريين، و 4 مصابين إلى مستشفى الطلبة الجامعى بالجيزة.

ووقعت 10 إصابات بمحافظة الإسكندرية أمام كلية هندسة ، حيث نقل منهم 8 إلى مستشفى الطلبة، ومصابين إلى مستشفى الأميرى،  وفى محافظة بنى سويف وقعت 3 إصابات فى تجمعات أمام المستشفى الجامعى وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام، كما تم نقل متوفى عن طريق الأهالى إلى مشرحة بنى سويف، وفى محافظة المنيا وقعت إصابة واحدة فى تجمعات بميدان ملوى و تم نقلها إلى مستشفى ملوى المركزى.

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