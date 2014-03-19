السعودية تؤكد دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان

شددت المملكة العربية السعودية ، على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار إستراتيجي، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن جهودها في حماية حقوق الإنسان ،مؤكدة حرصها على إرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات وإحترام تقاليدها.

> وذكرت وكالة الأنباء السعودية ، أن ذلك جاء فى كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان ، الدكتور بندر بن محمد العيبان ، رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ، في جنيف اليوم ، خلال جلسة مناقشة وإعتماد النتائج النهائية لإستعراض المملكة ، ضمن الجولة الثانية للإستعراض الدوري الشامل.

> ونوه العيبان ، بأن نجاح آلية الإستعراض الدوري الشامل ، مرهون بعدة عوامل أساسية أهمها الموضوعية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف آلية الاستعراض، الى جانب مساعدة الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها ، والتغلب على التحديات التي تواجهها.

> ولفت إلى أن الإستمرار يعد عاملا مهما من عوامل نجاح آلية الإستعراض، فبقدر إستمرار هذه الآلية تزداد فرص الوصول إلى الأهداف والتطلعات المرجوة منها، مايتطلب من الجميع دعمها والحيلولة دون أي مساعٍ لإفشالها مع أهمية مراعاة التدرج في تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

> كما تشمل هذه العوامل مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، مشيرا إلى أن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقة ماثلة للعيان وواقع معاش، وأن محاولاتِ فرض ثقافات معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الإنسان أمر ضرره على حقوق الإنسان ، أكثر من نفعه، لذا يجب الأخذ في الإعتبار تنوع الثقافات، وإستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم ” عالمية حقوق الإنسان”.

> وقال الدكتور العيبان “إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ، ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعاونها مع آلية الإستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال عملية الإستعراض، وحرصها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتقديمها للتوصيات الموضوعية للدول التي خضعت أو التي ستخضع للإستعراض؛ يعبر بجلاء عن ذلك الإلتزام.

> و أضاف “في سعينا جميعا لتطوير آلية الإستعراض الدوري الشامل، والإستجابة لما يفرضه واقع العمل والمتغيرات؛ تؤكد حكومة بلادي على أهمية التقيد بالمبادئ التي تضمنها القرار 5/1، وأهمها أن تجرى عملية الإستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة، وغير تصادمية، أو إنتقائية،أو مسيسة”.

أ ش أ