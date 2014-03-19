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مخترعة الغواصة: مشروعي خالي من الأخطاء عند تقديمه أمام إدارة الهيئة الهندسية

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مخترعة الغواصة: مشروعي خالي من الأخطاء عند تقديمه أمام إدارة الهيئة الهندسية مخترعة الغواصة: مشروعي خالي من الأخطاء عند تقديمه أمام إدارة الهيئة الهندسية

أكدت مريم السيد الشرقاوي الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة زيان الرفاعي الثانوية بنات بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ومخترعة أول غواصة غير مرئية أنها منذ 4 سنوات بحثت في مجال الغواصات وإبتدت في عمل الغواصة بمحركات أقل .

وأضافت مريم في حوارها مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج “مانشيت” مشروعي خالي من الأخطاء تمامًا عند تقديمه أمام إدارة الهيئة الهندسية، مشيرة إلى إن الفريق صدقى صبحى رئيس الأركان واللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، قاما بتكريمها وتكريم أسرتها بمقر وزارة الدفاع.

وأشارت إلى أن لم تخترع غواصات ونعتمد على الاستيراد لذا فكرت وتوصلت لهذا الاختراع، وأضافت ما فعلته تعديل جديد على المحركات، بالإضافة لجعل الغواصة غير مرئية للرادار وتجهيزها بحيث يمكن لمريض القلب والضغط أن يكون بالغواصة وحتى نستغل مواهبه وأن يضع بصمته فى الحياة، بدلاً من حرمانه من هذا العمل الذى قد يحبه ولكن مرضه يمنعه فقد جعلت للغواصة تعمل بذراع إلكترونى ويمكن برمجتها وتعمل من خلال الإنسان الآلى، وشكرت محافظ كفر الشيخ لموقفه تجاهها بعد أن أهداها لاب توب بالمواصفات التي قالت عليها.

من ناحية أخرى أكد محمد كامل البستاوي طالب بأحد المدارس الصناعية ومخترع أيضا “مشروعي لترشيد إستهلاك المياه في المنظمات الحكومية فكرة المشروع معتمد على دائرتين للتحكم في حالة تسريب المياه وغلقها”موضحًا أن سعر الحنفية في هذا الجهاز 75 جنيه فقط، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الوعود من أكثر من مسئول لتمويل مشروعه حيث أنه يحتاج للتمويل للتنفيذ في الحال.

أما محمد يوسف طالب بالثانوي الصناعي وقدم مشروع عن تحديث نظام التحكم في فتح وغلق أبواب المترو قال أنه يناشد وزيري التعليم والتعليم العالي بالنظر بعين الرحمة للمدرسة التي يدرس بها في كفر الشيخ والمليئة بالعقول المخترعة والتي يحق لهم الإلتحاق بكلية الهندسة دون عمل إختبارات قدرات وهو الشرط الذي وضعه وزير التعليم مؤخرا ويعتبر شرط غير رحيم،وتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لوقوفه وتشجيعه لمثل هذه المواهب المخترعة.

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