تقارير - أتليتكو قد يوافق على انتقال كوستا لتشيلسي مقابل توريس

أكدت تقارير صحفية أن أتليتكو مدريد الإسباني قد يوافق على انتقال مهاجمه دييجو كوستا لتشيلسي مقابل استعادة فرناندو توريس ومبلغ مالي.

وأشارت التقارير المحلية الإسبانية أن إدارة أتليتكو تفكر في الاستفادة القصوى من التخلي عن نجمها كوستا في الصيف خوفا من رحيله المجاني في الموسم التالي.

وكان تشيلسي قد أعلن رغبته في الحصول على خدمات كوستا البالغ من العمر 25 عاما في الصيف المقبل بعدما فضله جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق على راداميل فالكاو وإديسون كافاني.

وأكدت التقارير أن تشيلسي سيبحث أيضا الاستغناء عن توريس الذي لم يقنع مدربي الفريق منذ وصوله للقلعة الزرقاء عام 2011.

وتربى توريس بين جدران اتليتكو مدريد حتى أصبح قائدا للفريق عام 2005، وانتقل بعدها لليفربول من 2007 حتى 2011 قبل ان ينضم لتشيلسي.