ريال مدريد يبدأ استعداداته للكلاسيكو متأثرا بإصابة خيسيه

مدريد، (إفي): استهل فريق ريال مدريد اليوم استعداداته للكلاسيكو المرتقب امام غريمه اللدود برشلونة في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإسباني متأثرا بإصابة لاعبه الصاعد خيسيه رودريجز الليلة الماضية امام شالكه الألماني.

وتعرض خيسيه لقطع كامل في أربطة الركبة ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعني انتهاء الموسم بالنسبة له.

وتفرغ نجوم الميرينجي للتركيز في كلاسيكو يوم الأحد بعد أن أتموا بنجاح ساحق مهمة التأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنتيجة إجمالية (9-2) بفوزه على شالكه ذهابا في جيلسنكيرشن 6-1 وإيابا في مدريد 3-1.

وأجرى الريال مرانا خفيفا اليوم في حضور سبعة لاعبين فقط من الفريق الأول، بينهم الرباعي الذي اشترك في مباراة أمس: النجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والإسبانيين سرخيو راموس وتشابي الونسو.

في المقابل أجرى الفرنسي كريم بنزيمة والأرجنتيني أنخل دي ماريا تمارين في صالة الالعاب البدنية، فيما ترك البرتغالي بيبي المران وعاد لمنزله بعد إصابته بنزلة برد.

ولاحقا ينضم للمران الخفيف كل من ثلاثي حراسة المرمى إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وخيسوس فرنانديز، بجانب داني كارباخال والبرازيليين مارسيلو وكاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش.

وأجرى خيسيه زيارة لزملائه في المران بمدينة بالديبيباس الرياضية للرفع من معنوياتهم قبل الكلاسيكو.

ويعتلي ريال مدريد صدارة الليجا (70 نقطة) بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب الكتالوني، فيما يتفوق على وصيفه وجاره أتلتيكو بثلاث نقاط.