مالكة مرسيليا: من الظلم منافسة دولة مثل قطر مع سان جيرمان

باريس، (إفي): استبعدت مالكة أوليمبيك مرسيليا الفرنسي مارجريتا لويس دريفوس اليوم بيع النادي لعدم وجود مستثمر كبير مهتم بضمه، معتبرة أن المنافسة في ظل وجود أندية بميزانيات ضخمة مثل باريس سان جيرمان وموناكو يعد أمرا صعبا.

وقالت لويس دريفوس في تصريحات لموقع النادي: "حاليا لا يوجد أي مرشح حقيقي قادر على الالتزام بالوصول لمستوى منافسينا".

وظهرت منذ عدة أسابيع تقارير عن احتمالية وصول مستثمر لشراء النادي واعادة تأهيله من جديد للمنافسة مع باريس سان جيرمان، ذي التمويل القطري، وموناكو ذي التمويل الروسي.

وأشارت مالكة النادي إلى أنها لا تنوي تسليمه إلى "أي شخص يأتي محملا بالوعود التي لا يقدر على تنفيذها".

وأضافت لويس دريفوس "هذا الأمر سيمثل ضربة قاضية لمارسيليا، أنا أحب النادي كثيرا بشكل يمنعني عن الرحيل بهذه الصورة وتركه في ظل مستقبل غامض".

وأوضحت المسؤولة أن المنافسة أمام نادي يتمتع بدعم "دولة" في اشارة لدعم قطر لباريس سان جيرمان وآخر يتمتع بـ"مزايا ضريبية"، مثل موناكو يعد أمرا معقدا.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز السادس في الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة فيما يتصدره باريس سان جيرمان بـ70 نقطة وخلفه موناكو الوصيف بفارق ثماني نقاط.