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خيسي يبتعد عن ريال مدريد لثمانية أشهر

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خيسي يبتعد عن ريال مدريد لثمانية أشهر خيسي يبتعد عن ريال مدريد لثمانية أشهر

مدريد، (إفي): أكد الطبيب بدرو جيين المعالج لنجم فريق ريال مدريد الإسباني الصاعد خيسيه رودريجز أنه سيغيب عن الملاعب لمدة سبعة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأوضح الطبيب في تصريحات لـ(إفي) "تعرضت ركبة خيسيه للالتواء وانقطع الرباط الداخلي بشكل كامل، بإمكانه العودة للعب بعد سبعة أو ثمانية أشهر"، مما يحرمه من استكمال باقي مباريات الموسم ويستبعده من المشاركة في مونديال البرازيل.

وشدد بدرو على أهمية العلاج النفسي لخيسيه، وذلك من خلال حضوره للتدريبات وتبادل المرح والضحك مع زملائه كي ترتفع حالته المعنوية، مشيرا الى أن ذلك سيساعده على تخطي الأزمة بشكل أسرع.

وتعرض خيسي للإصابة خلال الدقائق الأول من مباراة الليلة الماضية امام شالكه الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليغادر الملعب فورا ويحل بدلا منه النجم الويلزي جاريث بيل.

وتأهل الريال لدور الثمانية بفوزه بنتيجة إجمالية 9-2 (6-1 ذهابا في ألمانيا، و3-1 إيابا في إسبانيا).

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