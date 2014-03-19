تنس - ديل بوترو يغيب عن ميامي بسبب الام المعصم

بوينوس أيرس، (إفي): أعلن الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، المصنف الثامن عالميا بين لاعبي التنس المحترفين اليوم غيابه عن بطولة ميامي، ثاني بطولات الأساتذة لهذا الموسم، نتيجة لالام التي يعاني منها في معصم اليد اليسرى، والتي دفعته أيضا للانسحاب من إنديان ويلز، أولى بطولات الأساتذة.

وقال ديل بوترو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "خلال الأيام الماضية كنت (في عيادة كراندون بارك)، وواصلت العلاج لمحاولة اللعب في ميامي، ولكن حتى الان لا زلت أشعر بالام في المعصم، ولست في ظروف تمكنني من المنافسة في الملعب".

وخرج ديل بوترو، الذي استهل العام بالفوز ببطولة سيدني، بشكل مفاجئ من ثاني أدوار أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى أمام الإسباني باوتيستا أجوت.

وفي بطولة روتردام، التي كان يدافع عن لقبها، خرج في ربع النهائي أمام اللاتفي ارنست جولبيس بعد تجدد الام المعصم.

وحاول ديل بوترو العودة إلى المناسات من خلال بطولة دبي، لكنه انحسب أمام الهندي سموديف ديارمان.

وغاب عن المنافسات منذ ذلك الحين، حيث لم يتمكن من المشاركة في بطولة إنديان ويلز، أولى بطولات الأساتذة لهذا الموسم.

وأضاف ديل بوترو "خلال الأيام المقبلة سأزور طبيبي مجددا لتحديد الخطوات التالية. أشكركم من صميم قلبي على الرسائل في هذه اللحظة الخاصة".